بالصور.. استياء أهالى الجمرك بسبب تراكم المخلفات فى الشوارع الجانبية

تقدم عدد من مواطنى حى الجمرك بشكوى إلى محافظة الإسكندرية بسبب معاناتهم من مربع شارع حلاوة، بسبب تراكم القمامة والمخلفات وكثرة الحفر فى الطريق والتى تعيق حركة المارة والسيارات.



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المخلفات تعيق حركة المارة والسيارات

وقام اللواء أحمد أبو طالب، رئيس حى الجمرك يرافقه مدير إدارة الطرق ومسئول منظومة النظافة بالحى بتنظيف مربع شارع حلاوة ومتفرعاته بنطاق حى الجمرك، تمهيدا لرصفه وإزالة الإشغالات الموجودة ومراجعة مطابق الصرف الجديدة والإشراف على حديقة سيدى ياقوت بعد رفع كفاءتها ولقاء أهالى المنطقه للعمل على حل مشاكلهم.



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رفع المخلفات تمهيدا لرصف الشارع

واستمرارا لرفع مخلفات المبانى بمركز ومدينة برج العرب، شنت محافظة الإسكندرية من خلال المركز حملة برئاسة اللواء هانى عبد المقصود، رئيس مركز ومدينة برج العرب لرفع المخلفات بمدينة برج العرب.



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إخلاء الشارع وفتح الطريق أمام السيارات



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رفع كميات كبيرة من المخلفات بحى الجمرك



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تجريف الشارع تمهيدا لأعمال الرصف



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رفع كميات كبيرة من المخلفات بالشوارع الجانبية لحى الجمرك