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تثبيت أسعار الحديد لشهر مارس وعز تعلن 5 آلاف جنيها للطن

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تثبيت أسعار الحديد لشهر مارس وعز تعلن 5 آلاف جنيها للطن تثبيت أسعار الحديد لشهر مارس وعز تعلن 5 آلاف جنيها للطن
أعلنت شركات حديد التسليح أسعارها لشهر مارس الجارى بتثبيتها فى السوق المصرية، لتعلن شركة حديد عز سعر البيع للمستهلك من 4900 إلى 5 ألاف جنيها للمستهلك، ويحدد سعر البيع وفقا للموقع الجغرافى بكل محافظة.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن كبار وكلاء الحديد قاموا ببيع الحديد تجاريا للتجار بانخفاض 40 جنيها فى الطن، وذلك للدفع بالمخزون لديهم فى الأسواق، لافتا الى أن سعر الطن تجاريا 4800 جنيها بعد أن كان 4840 جنيها للطن.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن شركات الحديد فى الأسواق ستعلن تثبيت أسعارها بسبب الاوضاع المتوقفة فى السوق المصرية، خاصة بعد تراجع الأسعار العالمية للبليت وتراجع معدلات الطلب على الشراء محليا.

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مصر 365

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