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6 خطوات سريعة لعلاج عسر الهضم

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6 خطوات سريعة لعلاج عسر الهضم 6 خطوات سريعة لعلاج عسر الهضم
تكثر أسباب الاصابة بعسر الهضم، وتصبح أعراضه مرضية وتلزم العلاج إذا ما تكررت الإصابة بها عدة مرات، ولذا تنصح الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية العلاجية بعدة نصائح وخطوات تعالج عسر الهضم وتقلل مرات الإصابة به.

أسباب الإصابة بعسر الهضم


>وتوضح رانيا فى بداية حديثها أن النظام الغذائى غير الصحى هو السبب الأول والأقوى لتكرار الإصابة بعسر الهضم، نظرا لعدم قدرة الأمعاء على التعامل مع نوعيات متنوعة وقوية من الطعام، خاصة تلك التى تحتوى على الدسم والدهون المشبعة، والتوابل الحارة، والأطعمة "الحرشة" التى ترهق الأمعاء وتعجز أنزيمات وحوامض المعدة عن هضمها فيحدث عسر فى الهضم.

علاج عسر الهضم


>وأضافت أن بعض الخطوات البسيطة مع إجراء تغيير فى العادات الغذائية اليومية يجنبك الإصابة بعسر الهضم، ويسهل علاجه، ومن أهم هذه الخطوات كما تذكرها "رانيا" على المريض بعسر الهضم الاهتمام بتقليل نسب فى طعامه اليومى، والامتناع عن تناول الأطعمة السريعة والمصنعة والمدخنة، لكثرة المواد الحافظة التى تعقد عملية الهضم.

واختتمت كلامها قائلة "لا يجب أن يتناول المريض المصاب بعسر الهضم المياه الغازية، وعليه تجنب الكميات الكبيرة من الطعام، ويستبدلها بسوائل مفيدة ومعدة منزليا، وكميات كافية من المياه، لتسهيل عمل أنزيمات الأمعاء وسهولة الهضم، والمشروبات الدافئة العشبية تلعب دورا كبيرا فى التخلص من عسر الهضم، كالكراوية والينسون والبابونج".

وأكدت أخصائية التغذية على أهمية الرياضة والحركة والنشاط اليومى، والمشى لنصف الساعة يوميا للتخلص من عسر الهضم، وزيادة الدم المتدفق من وإلى الأمعاء، وتسهيل عمل أنزيمات المعدة وأحماضها.
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