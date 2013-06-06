إغلاق مستوصف غير مرخص بالمدينة المنورة لقيامه بعمليات ختان للاطفال



> قررت الشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة إغلاق المستوصف الأهلي الذي قام أحد الأطباء العاملين فيه (غير المتخصص) بعمليات ختان لـ47 طفلا ، ما أسفر عن إصابات متنوعة بين الاطفال تراوحت مابين الخطيرة والمتوسطة .

وذكر بيان نشرته صحيفة “المدينة المنورة” السعودية اليوم الخميس – أنه تم تغريم المستوصف الخاص مبلغ مائة ألف ريال ، واحتفاظ أطراف القضية بأحقية الاعتراض والتظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم رسميا بمضمونه .

كانت الصحف السعودية تناولت على مدى عدة أيام كارثة ختان مستوصف المدينة الأهلي الذي راح ضحيته عدد من أطفال منطقة المدينة المنورة بعد قيام طبيب عربى تخصص أنف وإذن حنجرة بمزاولة العملية دون ترخيص لمزاولة هذا النوع من الجراحات .

وتم إيقاف الطبيب وإخضاعه للجنة الشرعية لإقرار ما يترتب على الجريمة من عقوبات تسود الطبيب والمستوصف الذي يعمل به .

أ ش أ