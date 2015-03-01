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مدير أمن أسوان يسلم سائحة دنماركية حقيبة يدها بعد القبض على سارقيها

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مدير أمن أسوان يسلم سائحة دنماركية حقيبة يدها بعد القبض على سارقيها مدير أمن أسوان يسلم سائحة دنماركية حقيبة يدها بعد القبض على سارقيها

مدير أمن أسوان يسلم سائحة دنماركية حقيبة يدها

قام اللواء محمد مصطفى، مدير أمن أسوان، باستقبال سائحة دنماركية بمكتبه وتسليمها حقيبة يدها بمحتوياتها بعد القبض على اللصين الذين قاما بسرقتها بالشارع الجديد بمدينة أسوان ،

وكانت السائحة جيتي تانج “دنماركية الجنسية” قامت بتحرير المحضر رقم (2157) جنح قسم أول أسوان لسنة 2015م بشأن واقعة خطف حقيبة اليد الخاصة بها وبداخلها [مبلغ مالي وقدرة 600 كرونة دنمركي – 40 يورو – رخصة القيادة الخاصة وكارت الائتمان وبطاقة التأمين وبعض الأوراق الخاصة بها] وذلك أثناء سيرها بالشارع الجديد و أسفرت جهود البحث بأن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهم/ صدام عبد السميع مطاوع 26 سنة عاطل ومقيم خور عواضة قسم ثان أسوان مسجل خطر شقي “سرقات عامه” والسابق اتهامه في عدد 31 قضيه متنوعة .

و المتهم مصطفي صلاح عبد العزيز وشهرته “صوفي” 24سنة عاطل ومقيم بذات العنوان والسابق اتهامه في عدد 12 قضية متنوعة “سرقه – مخدرات – سلاح ابيض” وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان من ضبط المتهمين وبحيازتهما المسروقات المذكورة واقرا بارتكابهم الواقعة.

تم تسليم المسروقات للمجني عليها وتحرير محضر بالواقعة.

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