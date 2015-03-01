تأجيل معارضة حازم أبو إسماعيل على حكم حبسه بتهمة سب الشرطة لـ 7 إبريل

قررت الدائرة 17 محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود محمد وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل، وأحمد عزيز الفقى، وحضور أحمد مصطفى وكيل النيابة، وأمانة سر سمير رزق، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، تأجيل أولى جلسات المعارضة المقدمة من الشيخ "حازم صلاح أبو إسماعيل" على حكم حبسه عاما فى قضية سب الشرطة لجلسة 7 إبريل للاطلاع وتنفيذ طلبات الدفاع.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن سنة مع الشغل، على حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب ''الراية'' السلفى، فى اتهامه بسب وقذف ضباط الشرطة، وهجوم أبو إسماعيل على جهاز الشرطة من خلال مقاطع على الإنترنت، ووصف الضباط بألفاظ يعاقب عليها القانون، وأطلق تصريحات بها عبارات مسيئة ضد وزير الداخلية آنذاك، اللواء أحمد جمال الدين.