حبس رجل أعمال ومندوب لاتهامهما بالترويج لأجهزة بث محظور تداولها بالهرم

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد وتحقيقات محمد مجدى وكيل أول النيابة بحبس "ناصر.ع" صاحب شركة، "محمد.ع" مندوب مبيعات فى ذات الشركة المملوكة للمتهم الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإدخال أجهزة بث أرضى وعرضها للبيع، وذلك على الرغم من عدم حصولهم على موافقة من الأجهزة المعنية، نظراً لحظر تداول تلك الأجهزة داخل البلاد.

تعود تفاصيل تلك الواقعة حينما تقدم "أحمد.ع" صاحب قناة فضائية ببلاغ لمباحث قسم شرطة الهرم اتهم فيه صاحب شركة شهيرة بحيازة أجهزة بث أرضى وعرضها للبيع بأثمان بخسة على الرغم من عدم حصوله على موافقة رسمية من الأجهزة المعنية بالأمر.

تشكل فريق من البحث الجنائى وتم ضبط المتهمين "ناصر.ع" صاحب شركة، "محمد.ع" مندوب مبيعات، وبمواجهتهم نفوا علمهم بخطورة تلك الأجهزة المضبوطة وعدم عملهم بحظر تداولها داخل البلاد، فحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.