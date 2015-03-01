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"أبو إسماعيل"فى جلسة نظر طعنه على حبسه سنة:علمت بهذه الجلسة صباح اليوم

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"أبو إسماعيل"فى جلسة نظر طعنه على حبسه سنة:علمت بهذه الجلسة صباح اليوم "أبو إسماعيل"فى جلسة نظر طعنه على حبسه سنة:علمت بهذه الجلسة صباح اليوم
قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فور بدء الدائرة 17 محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود محمد جلسة نظر المعارضة المقدمة منه على حكم حبسه سنة فى قضية سب الشرطة، بأنه فوجئ صباح اليوم الأحد بوجود جلسة له، وأطلعته المحكمة على المعارضة التى تقدم بها الدفاع، وأقر "حازم" بأنه لم يعلم بالدعوى الأصلية، وبصدرو الحكم الغيابى الصادر فيها، ولم يوقع على المعارضة.

وطعن الشيخ "حازم" قبل صدور قرار المحكمة بالتأجيل – التى عقدت بعضوية المستشارين عبد الحميد كامل، وأحمد عزيز الفقى، وبحضور أحمد مصطفى وكيل النيابة، وأمانة سر سمير رزق – بالتزوير على تقرير المعارضة، كما طعن بالتزوير على ما ورد فيها من معلومة أنه قرر الطعن بالمعارضة أمام موظف السجن الذى حرر تقرير المعارضة المرفق بالأوراق ، وتمسك بأنه لا علم له بالدعوى، ولا الحكم الغيابى من قبل.

ودفع "حازم" أمام المحكمة - المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر -ببطلان صحفية الجنحة المباشرة لعدم إعلانه بها خلال المدة القانونية، وبالتالى زوال الدعوى الجنائية وعدم انعقاد الخصومة، وطلب الدفاع آجلا للاطلاع على ملف الدعوى، والتصريح باستخراج صور من محاضر الجلسات، وتقرير الخبير المودع.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن سنة مع الشغل، على حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب ''الراية'' السلفى، فى اتهامه بسب وقذف ضباط الشرطة، وهجوم أبو إسماعيل على جهاز الشرطة من خلال مقاطع على الإنترنت، ووصف الضباط بألفاظ يعاقب عليها القانون، وأطلق تصريحات بها عبارات مسيئة ضد وزير الداخلية آنذاك، اللواء أحمد جمال الدين.

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مصر 365