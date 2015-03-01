رئيس جامعة المنوفية يشهد فعاليات الحملة القومية لمكافحة عدوي «فيروس سي»

شهد الدكتور معوض محمد الخولى، رئيس جامعة المنوفية ويرافقه مصطفي بيومي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية انطلاق فعاليات الحملة القومية لمكافحة العدوي ( بفيروس ســـي ) تحت شعار” بالعلم نبنيها وبإيدينا نحميها ” وذلك بالتعاون مع جامعة دمنهور ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور الدكتور أحمد الشعراوي عميد معهد الكبد القومى و الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة وعماد العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية .

أكد رئيس الجامعة على أن مثل هذه الفعاليات بمثابة ثورة شبابية في محو الأُمية الصحية للمصريين من أجل الحفاظ علي الموارد البشرية التي تُعد العنصر الفعال في بناء النهضة من خلال إعداد كوادر بشرية مدربة علي احدث وسائل التوعية لمكافحة انتشار الأمراض الفيروسية ومن ثم التواصل مع جميع الفئات المصرية خاصة في أماكن انتشار المرض ، وأضاف أن الجامعة لا تدخر جهدا للقيام بواجبها تجاه الفرد والمجتمع من خلال التوعية أو تقديم العلاج المناسب لهم وذلك من خلال وحداتها الطبية مثل المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي .

وأشار السكرتير العام المساعد للمحافظة إلي أن محافظة المنوفية تبذل قصارى جهدها لتحسين البنية الأساسية بالمحافظة المتمثلة في مياه الشرب والصرف الصحي والتي بتحسين جودتها سيكون لها دور كبيرا في الحد من انتشار هذا الفيروس مشيرا إلي انه سيتم افتتاح عدد من محطات تنقية مياه الصرف الصحي في أوائل العام المالي القادم ، مضيفاً إلي أنه من الضروري العمل علي رفع الوعي الصحي والثقافة المجتمعية بمشاركة كافة المؤسسات للحد والتصدي لكافة الظواهر السلبية التي تساعد علي انتشار الفيروس .