بابا الفاتيكان يدين “الوحشية الفظيعة” في العراق وسوريا

دان البابا فرنسيس الاحد “الوحشية الفظيعة” التي يتعرض لها المسيحيون والاقليات الاخرى المهددة في العراق وسوريا من قبل الجهاديين في تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال البابا بعد الصلاة في ساحة القديس بطرس “للاسف تردنا انباء مأساوية جديدة من سوريا والعراق” من دون ان يذكر تنظيم الدولة الاسلامية بالاسم.

واضاف “نود ان نؤكد لكل الذين يجدون انفسهم في هذه الاوضاع الصعبة باننا لا ننساهم واننا بالقرب منهم ونرفع الصلوات باستمرار لوقف باسرع ما يمكن الوحشية الفظيعة التي يتعرضون لها”.

ومطلع الاسبوع شن تنظيم الدولة الاسلامية هجوما على بلدات وقرى في شمال غرب محافظة الحسكة السورية وخطف 220 مسيحيا اشوريا وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.

وذكر الحبر الاعظم ايضا فنزويلا “التي تعيش مجددا فترات من التوتر الشديد” ورفع الصلوات “للضحايا وخصوصا للفتى الذي قتل قبل ايام في سان كريستوبال”.

وقتل كليفرت روا (14 عاما) خلال تظاهرة طلابية في سان كريستوبال التي كانت احدى اول المدن التي طالتها التظاهرات الطلابية واوقعت اكثر من اربعين قتيلا بين فبراير ومايو 2014.