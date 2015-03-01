أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. وقفة لسائحين بالغردقة للتضامن مع «كلب شارع الأهرام»

Google+ Print
جانب من الوقفة

جانب من الوقفة

نظم عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات بمشاركة عدد من المصريين، وقفة احتجاجية بمدينة الغردقة بمنطقة الممشي السياحي اعتراضًا على تعذيب وذبح الكلب ماكس ، ورفعوا عدد من اللافتات المنددة بالواقعة .

وطالب المشاركون فى الوقفة من جنسيات مختلفة سن قوانين لحماية الحيوان رافعين لافتات تندد بتعذيب الحيوانات.

وكتب على أحد الإفتات ” أن عظمة أمة والتقدم الأخلاقى لها يمكن الحكم عليها بالطريقة التي يتعامل بها مع الحيوانات”.

وأكد المصريون المشاركون فى الوقفة أنها تأتي للتضامن مع كلب الأهرام المذبوح وللمطالبة بوقف العنف والتعذيب في حق الحيوان الذى يمتلك الدفاع عن نفسه .

 

 

 

 

جانب من الوقفة

جانب من الوقفة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا