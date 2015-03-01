بالصور.. وقفة لسائحين بالغردقة للتضامن مع «كلب شارع الأهرام»

نظم عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات بمشاركة عدد من المصريين، وقفة احتجاجية بمدينة الغردقة بمنطقة الممشي السياحي اعتراضًا على تعذيب وذبح الكلب ماكس ، ورفعوا عدد من اللافتات المنددة بالواقعة .

وطالب المشاركون فى الوقفة من جنسيات مختلفة سن قوانين لحماية الحيوان رافعين لافتات تندد بتعذيب الحيوانات.

وكتب على أحد الإفتات ” أن عظمة أمة والتقدم الأخلاقى لها يمكن الحكم عليها بالطريقة التي يتعامل بها مع الحيوانات”.

وأكد المصريون المشاركون فى الوقفة أنها تأتي للتضامن مع كلب الأهرام المذبوح وللمطالبة بوقف العنف والتعذيب في حق الحيوان الذى يمتلك الدفاع عن نفسه .