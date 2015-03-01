7 أطعمة للتخلص من غازات البطن

الأطعمة التى تقى من غازات البطن

1.النعناع:

2.الزنجبيل:

3.الشمر:

الأناناس والبابايا من أبرز الفاكهة التى تحارب الغازات

4.الأناناس:

5.الريحان:

6.الزبادى:

7.فاكهة البابايا:

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غازات البطن من المشاكل المزمنة والمحرجة التى تواجه الكثيرين، ونقدم لكم خلال هذا التقرير أبرز الأطعمة التى تساهم فى التخلص من غازات البطن، وذلك حسبما نشر مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "العلاج بالغذاء"، وهى تشمل:حيث يعد من أكثر الأعشاب التى تستخدم بعد غليها فى التخلص من مشكلة غازات البطن، وكما كشفت دراسة إيطالية حديثة، أن تناول كبسولات زيت النعناع لمدة 4 أسابيع يساهم بشكل ملحوظ فى القضاء على الغازات المصاحبة لمرض القولون العصبى بنسبة 75%.يحتوى الزنجبيل على أنزيم زينجيبين "zingibain"، وهو من الأنزيمات الهاضمة للبروتين ويساهم فى التخلص من الغازات الناجمة عن الأطعمة البروتينية التى لم يتم هضمها جيداً، وأوصى التقرير باستخدام الزنجبيل الطازج لأنه الأكثر فاعلية.ظل الشمر يستخدم على مدار العقود الماضية لتعزيز عملية الهضم والتخلص من الانتفاخ وغازات البطن، وكشف التقرير أن الشمر يحتوى على مركب تربينويد أنثينول "terpenoid anethole"، وهو المركب الأكثر فاعلية للحد من المغص والغازات التى تصيب الأمعاء.يحتوى على أنزيم بروميلين "bromelain"، والذى يساهم فى هضم البروتينات، ويحد من الغازات الناجمة عن سوء هضمها.على الرغم من أن طعمه قد يكون غير مستساغ بالنسبة للكثيرين إلا أنه يعتبر فعال للغاية فى علاج مشاكل الهضم والانتفاخ وغازت البطن.وخاصة الأنواع التى تحتوى على الخمائر الحيوية "بروبيوتك" تساهم فى الحد من الغازات وتعزز عملية الهضم، وتمنع نمو البكتيريا الضارة، وبالتالى تمنع انبعاث المزيد من الغازات.تحتوى على أحد الأنزيمات الهاضمة للبروتينات، ويعرف باسم بابين "papain"، والذى يحد من غازات البطن، وكما تحتوى على مجموعة من المركبات الفعالة الرائعة التى تساهم فى محاربة الانتفاخ والغازات.