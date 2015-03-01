علماء أمريكيون: متلازمة التعب المزمن تعد خللا مناعيا

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أدلة طبية جديدة تفيد بأن متلازمة التعب المزمن (CFS) ناجم عن الخلل المناعى، وهو ما يعنى أنه يعد مرضا بيولوجيا وليس اضطرابا نفسيا كما كان معتقدا فى السابق.

فقد وجد العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن يجدون صعوبة شديدة فى التركيز بسبب الصداع وآلام فى العضلات.

وقال الدكتور ماضى هورنج أستاذ فى مركز العدوى والمناعة بجامعة "كولومبيا" الأمريكية، "لدينا أدلة تؤكد على معاناة الملايين من هذا المرض بالفعل، فهو مرض بيولوجى وليس نفسيا".

وشدد هورنج على أن النتائج المتوصل إليها تسرع من جهود إعداد تشخيص فعال لهذا المرض، فضلا عنا اكتشاف إستراتيجيات علاجية جديدة تركز على العلامات المبكرة فى الدم.

وقد حدد العلماء التغيرات المناعية بين المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بمتلازمة التعب المزمن، والمعروفة طبيا باسم التهاب المخ والنخاع العضلى المؤلم (MECFS).

وقد لجأ العلماء إلى استخدام طرق جديدة للاختبار المناعى، لتحديد مستويات 51 مؤشرا من المؤشرات الحيوية المناعية فى عينات بلازما الدم التى تم جمعها من خلال دراستين لمراكز متعددة لتشمل 298 مريض التهاب مخ والنخاع العضلى المؤلم ومتلازمة التعب المزمن، ونحو 348 من الأصحاء.

وقد توصل العلماء إلى أن أنماطا محددة من المرضى الذين يعانون من المرض منذ ثلاث سنوات أو أقل لم يكن لديهم نفس الأنماط بين المجموعة التى خضعت لضوابط أو بين المرضى الذين يعانون من المرض لأكثر من ثلاث سنوات، موضحين أن قصر مدة المرض قد زادت من كميات وأنواع الجزيئات المناعية تسمى "السيتوكينات"، أو ما يعرف بالبروتينات الموصلة للإشارات العصبية.

وقد لوحظ أن العلاقة قوية بشكل غير معتاد مع سيتوكين يسمى "بأنترفيرون جاما"، التى تم ربطها بالتعب الذى يتبع العديد من الالتهابات الفيروسية، بما فى ذلك فيروس "إبشتاين بار" المسبب لكرات الدم البيضاء المعدية.

وقد خلص العلماء فى معرض الدراسة – المنشورة فى العدد الأخير من مجلة "العلوم المتقدمة" – إلى أن النتائج المتوصل إليها توفر أدلة قاطعة على ما استعصى عليهم لفترات طويلة من أن متلازمة التعب المزمن والتهاب مخ والنخاع العضلى المؤلم يعدان خللا مناعيا وليس اضطرابا نفسيا.