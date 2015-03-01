نصائح لتقوية مناعة طفلك وحمايته من الأمراض

مناعة الطفل، من الأمور التى لا ينبغى إهمالها، لأنها تتأثر وتصبح ضعيفة فى فصل الشتاء ويصبح الطفل أكثر عرضة لانتقال الأمراض المعدية، لذا يقدم الطبيب بعض النصائح لتقوية مناعة الطفل.

فى هذا السياق يقول الدكتور رفيق شوقى عطا لله استشارى طب الأطفال إنه من الطبيعى أن يصاب الطفل خلال السنة بنزلات البرد أو الأنفلونزا أو التهاب الحلق والأذن من 6 إلى 8 مرات، لذا يجب على الأم أن تساعد طفلها لمقاومة هذه الأمراض بأن تزيد من كفاءة جهاز المناعة بإرضاع الطفل رضاعة طبيعية بعد الولادة، لأن لبن الأم يحتوى على أجسام مضادة مقاومة للأمراض الفيروسية والبكتيرية.

نصائح لتقوية مناعة الطفل:

إصابة الطفل بالحساسية تضعف مناعته:

العوامل التى تضعف مناعة الطفل، وكيفية تجنبها:

>ويوصى د. رفيق الأمهات ببعض النصائح التى تساعد على تقوية المناعة لدى الطفل، ومنها تقديم وجبات من الخضروات والفاكهة يوميا، لأنها تحتوى على كثير من المعادن والفيتامينات وتحفز جهاز المناعة ضد الأمراض المعدية والأمراض المزمنة والسرطان وأمراض القلب عند الكبر، كما يجب على الأم تقليل إعطاء طفلها للسكريات، حيث أثبتت الدراسات أن كثرة السكريات تؤثر بالسلب على جهاز المناعة عند الطفل.>ينصح استشارى طب الأطفال بإطعام الطفل الفاكهة الطازجة والابتعاد عن أى طعام يسبب حساسية للطفل، لأن له تأثيرا سلبيا على جهاز مناعته، مؤكدا أنه من الضرورى الاهتمام بعدد ساعات نوم الطفل، حيث إن النوم القليل والمضطرب يُحدث خللاً فى جهاز المناعة ويعرض الطفل للأمراض بسهولة، فيجب أن ينام الطفل الرضيع من 14 حتى 16 ساعة، والطفل الأكبر سنا من 10 إلى 12 ساعة وكلما تقدم عمره قلت عدد ساعات نومه.>يستكمل الطبيب حديثة قائلا "تعرض الطفل للضغط النفسى والتوتر فى المنزل، والضغط فى الدراسة يتسبب فى زيادة هرمون الكورتيزون والأدرينالين بالدم مما يؤثر بالسلب على جهاز المناعة وأيضا يجب على الأم تدريب طفلها منذ الصغر على الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وغسل الأيدى فور وصوله للمنزل بالماء والصابون وخاصة قبل تناوله الطعام حتى لا تنتقل له أى عدوى.

وأضاف أنه يجب على الأم اتباع بعض النصائح لوقاية طفلها من العوامل التى تضعف مناعته والتأكد من حصوله على التطعيمات الأساسية والمنشطة مثل تطعيم شلل الأطفال والدفتريا والتيتانوس والسعال الديكى والأنفلونزا البكتيرية والحصبة الألمانى وحمى النكاف.

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