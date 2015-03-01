استشارى نفسى: التفاؤل يساعدك فى الحصول على قلب جيد

تأثير الضغوط النفسية على الإنسان:

التخلص من الضغوط النفسية يساعدك على الحصول على قلب جيد:

التفاؤل يعنى التفكير بطريقة إيجابية فى حياتك، والبعد عن التشاؤم والنظرة السلبية للأمور.>وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد على استشارى الطب النفسى، إلى أن الضغوط النفسية من الأشياء الأساسية فى الحياة، فقد تمر ببعض الضغوط فى العمل أو المنزل قد تجعلك غير قادر على التحدث مع الآخرين، وهذا يتسبب فى إصابة الإنسان بالاكتئاب واليأس من الحياة.

ويتابع د. محمد، أن التفاؤل رغم كل الصعوبات والمشاكل والضغوط النفسية التى نتعرض لها فى حياتنا اليومية، يساعدنا على التخلص منها ويعزز صحة قلوبنا، وذلك بسبب الفوائد الصحية الإيجابية للتفاؤل.

الأشخاص المتفائلون لديهم الفرصة للحصول على صحة قلب مثالية مقارنة بالمتشائمين:

ويضيف استشارى الطب النفسى، إلى أن ضغوط الحياة تؤثر على صحة الإنسان بطريقة سلبية، ويكون هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والجلطات فى المخ والقلب، ولكن هناك العديد من الدراسات التى أثبتت أن الشخص المتفائل لدية فرصة أكبر للتمتع بصحة قلب أفضل.

وأخيرا يشير د.محمد إلى أن هناك بعض الأشياء التى تجعلك شخصا أكثر تفاؤلا مثل ممارسة الرياضة والتخلص من السمنة، والإقلاع عن التدخين.