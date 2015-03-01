طبيب:موسعات الشعب أفضل علاج لمرضى حساسية الصدر وليست إدمانا

حساسية الصدر من الأمراض التى يعانى منها الكثيرون، وقد تؤدى إلى حدوث بعض المضاعفات، حيث توجد الكثير من الأدوية المعالجة للمرض والتى يثار حولها بعض الجدل.

يوضح الدكتور أشرف جمعة أستاذ أمراض الصدر، أن هناك الكثير من الإشاعات التى تثار حول علاج حساسية الصدر بموسعات الشعب الهوائية، مشيراً إلى أن العلاج قد يكون مصدراً للإدمان، وكما أن استخدام موسعات الشعب الهوائية على المدى البعيد بمعدل مرة كل كل 12 ساعة يعد من أفضل العلاجات لحساسية الصدر .

يستكمل د.أشرف أنه يجب على مريض الحساسية الحصول على بخاخ وأدوية الكورتيزون بشكل دائم، لمنع حدوث تكرار نوبات الحساسية أو الإصابة بها عند التعرض للعوامل المسببة لها .

يضيف أستاذ أمراض الصدر أنه فى حالة تناول المريض المصاب بالحساسية لبخاخ موسع الشعب الهوائية، فقد تتحسن صحته تماما، ويتم التوقف عن الدواء.

وفى حالة عدم وجود أى أعراض تدل على الإصابة بالمرض، فيتم أيضا التوقف عن تناول الكورتيزون،كما يوصى أيضا بالابتعاد عن أى أشياء تثير الشعب الهوائية أو تؤدى لعودة المرض مرة أخرى .

وصف الموضوع:

>موسعات الشعب الهوائية من أفضل العلاجات المستخدمة لحساسية الصدر،وليس لها أى تأثير ضار على صحة المريض،ولا يتم إدمانها كما يشاع .

>