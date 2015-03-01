الجلوتاثيون علاج للكبد وليس للبشرة

الجلوتاثيون علاج لقصور عمل الكبد

الجلوتاثيون وعلاج مشاكل البشرة

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الجلوتاثيون هو أحد العلاجات التى تستخدم لتنشيط عمل الكبد، وزيادة قدرته على مقاومة الفيروسات، ولكن هناك بعض أطباء الجلدية اعتمدوا على هذا العلاج فى حل مشاكل البشرة.>الدكتور حامد عبد لله أستاذ الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، يوضح أن مادة الجلوتاثيون من أقوى المواد المضادة للأكسدة التى تم اكتشافها مؤخرا، وفى الأصل تستخدم تلك المادة لعلاج أمراض وأورام الكبد، وتنقية الجسم من السموم، ففى حالة إصابة الكبد بأمراض فيروسية تقل قدرته على إفراز المواد المضادة للأكسدة، وبالتالى تزيد فرص التعرض للإصابة بأورام الكبد.>ويشدد حامد على خطورة استخدام مادة الجلوتاثيون فى علاج مشاكل البشرة، كتفتيح اللون وعلاج البقع البنية، لافتاً أن استخدام الجلوتاثيون دون الحاجة المرضية والضرورية له، يرهق عمل الكبد السليم ويصيبه بالضعف، كما أن هناك بعض الحالات التى تعانى من الحساسية تجاه تلك المادة، وقد تتضاعف أعراض الحساسية لدى البعض، مسببة مضاعفات خطيرة للغاية وقد تؤى للوفاة فى بعض الحالات.