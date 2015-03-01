أخصائية نفسية تقدم 8 نصائح للتخلص من إلحاح الطفل المستمر

أسباب استخدام الطفل الإلحاح:

نصائح للتخلص من الإلحاح عند طفلك:

وتقدم الأخصائية النفسية، بعض الاقتراحات التى تساعد على التخلص من هذه المشكلة:

موضوعات متعلقة:

>

المكافأة والعقاب الطريقة المضمونة لتجعل طفلك مطيعًا

>

توفير احتياجات الطفل أهم طرق الوقاية من السرقة

>

استشارى طب نفسى يجيب على سؤال: كيف تتعامل مع الطفل المدلل؟

>

الإلحاح من أكثر صفات الأطفال غير المرغوبة بالنسبة للأبوين، وتترك أثاراً سلبية على شخصية الطفل.>وفى هذا السياق، توضح سهام حسن الأخصائية النفسية، أن شعور الطفل بعدم الاستقرار والأمان والإهمال من قبل أبويه، يجعله يستخدم الإلحاح لجذب الانتباه إليه، كما أن التدليل الزائد وتلبية طلباته باستمرار وعدم ممارسة الطفل لأى نشاطات وعدم انشغاله بأشياء مفيدة لجسمه أوعقله يعزز هذه الصفة فيه.>1- حرمان الطفل من كل شىء يريده.>2- عقابه بعدم التنزه فى حالة الإلحاح.>3- إشغال وقت فراغه، كممارسة الرياضة أو اللعب مع الأطفال فى النادى.>4- تجنب الضرب لأنه يخلق منه طفلا أكثر إلحاحا وعندا.>5- منحه الفرصة للاختيار بين الأشياء التى يفضلها، مع تجنب التحكم الزائد فيه.>6- امدحى طفلك فى حالة تجنبه للإلحاح وحال قيامه بعرض طلبه بطريقة جيدة.>7- يمكن استخدام أسلوب التجاهل أيضاً.>8- على الوالدين الثبات فى موقفهم وعدم تغيير أرائهم، لأن الطفل يختبر مدى ثباتهم فى المواقف.