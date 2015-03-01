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النيابة تطلب تحريات بشأن انفجار سيارة عضو بحملة مرشح للبرلمان بأكتوبر

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النيابة تطلب تحريات بشأن انفجار سيارة عضو بحملة مرشح للبرلمان بأكتوبر النيابة تطلب تحريات بشأن انفجار سيارة عضو بحملة مرشح للبرلمان بأكتوبر
أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار إسلام ضيف مدير النيابة، وتحقيقات شاكر محمد وكيل أول النيابة، تحريات جهاز الأمن الوطنى حول انفجار قنبلة زرعها مجهولون أسفل السيارة الخاصة بأحد أعضاء الحملة الانتخابية لـ"أيمن أبو العلا" مرشح المصريين الأحرار بدائرة أكتوبر وزايد.

وطلبت النيابة تقرير خبراء المفرقعات حول الواقعة والمعمل الجنائى لبيان نوعية العبوة الناسفة التى تم زرعها أسفل السيارة وكمية المواد المتفجرة المستخدمة فيها، وأعدت النيابة قائمة بأسماء عدد من الشهود حول الواقعة وعلى رأسهم وليد عثمان مالك السيارة المتضررة وأمرت باستدعائهم لسماع أقوالهم حول الواقعة لكشف ظروف وملابسات الحادث.

وقد كشفت تحقيقات شاكر محمد وكيل أول النيابة عن تفاصيل الواقعة، أن مجهولين زرعوا قنبلة بدائية أسفل سيارة كيا سيراتو بيضاء تابعة لأحد أعضاء الحملة الانتخابية لمرشح حزب المصريين الأحرار فى الانتخابات البرلمان أيمن أبو العلا، وفروا هاربين، وأن أعضاء الحملة أثناء قيامهم بتعليق اللافتات الدعائية للمرشح بالحى السابع أمام مول دولفن لاند ومنشغلين فى ذلك فوجئوا بانفجار السيارة .

تعود تفاصيل تلك الواقعة حينما انفجرت مساء أمس السبت، قنبلة زرعها مجهولون أسفل سيارة كيا سيراتو بيضاء بالحى السابع بمدينة السادس من أكتوبر أدت إلى تهشمها وتضرر سيارة أخرى صودف وجودها فى المكان الواقع جراء الانفجار، وفور ورود بلاغ للجهات الأمنية توجهت على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمنى بمحل الواقعة وتم تمشيط محيط الحادث بواسطة الكلاب البوليسية تحبسًا لوجود أى مواد متفجرة أخرى، وقد عمل رجال المعمل الجنائى على رفع الأدلة الجنائية للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

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مصر 365