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العثور على جثة سيدة مجهولة فى مياه ترعة بكوم حمادة بالبحيرة

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العثور على جثة سيدة مجهولة فى مياه ترعة بكوم حمادة بالبحيرة العثور على جثة سيدة مجهولة فى مياه ترعة بكوم حمادة بالبحيرة
تكثف رجال مباحث البحيرة من جهودها لكشف لغز العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية ملقاة بمياه ترعة مجاورة لمدينة كوم حمادة.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة قد تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة ملقاة بمياه ترعة كوم حمادة، وبالانتقال والفحص تبين للعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى وجود جثة لسيدة فى العقد الثالث من العمر ترتدى ملابسها كاملة، تم نقل الجثة مشرحة كوم حماده وتم تحرير محضر، وبعرضة على النيابة أمرت باستدعاء طبيب شرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.

وأكد التشخيص المبدئى أن سبب الوفاة هو الخنق، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس مباحث البحيرة وبإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث لكشف هوية المجنى عليها والقبض على الجناة.

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مصر 365