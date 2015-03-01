محافظ القاهرة يقود حملة أمنية بشوارع مدينة نصر لفرض الانضباط المرورى

ت فقد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أعمال الحملة الأمنية على شوارع مدينة نصر الرئيسية لرفع الاشغالات والمخالفات وفرض الانضباط المرورى على قائدى السيارات المخالفة والتى لا تحمل لوحات معدنية، بمشاركة اللواء خالد متولى حكمدار العاصمة واللواء عمرو الحديدى مدير مرور القاهرة، واللواء طارق الوكيل مدير شرطة مرافق القاهرة.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ قيام جزار شهير بمكرم عبيد باحتلال الرصيف وردود العمارة السكنية وقيامه بتجهيز اللحوم بالشوارع مع احتلال حارة كاملة من نهر الطريق لانتظار الموتوسيكلات التابعة له خاصة بالتوصيل.

وأصدر المحافظ تعليماته للواء مجدى حبيب رئيس حى شرق مدينة نصر بالتحفظ على كل هو خارج المحل مع غلق المحل وتشميعه وقطع المرافق عنه، وتحرير محاضر إشغال وتلوث بيئى للمحل.. كما أشرف المحافظ على رفع عدد من الأكشاك وسيارات ومدرجات بيع الخضر والفاكهة، وأكد على رجال الأمن وحى شرق مدينة نصر بضرورة رفع كل ما هو بدون ترخيص أو متجاوز للمساحات المحددة بالتراخيص. كما شدد على رئيس الحى برفع الأعمدة والسلاسل الحديدية والبلدورات والبراميل التى يضعها المواطنون بالشوارع لحجز أماكن لسياراتهم وفرض غرامات مالية على من يقوم بإعادتها مرة أخرى.

وأشاد المحافظ بجهود رجال وزارة الداخلية والتنسيق بين إداراتها المختلفة لعودة وأكد على رؤساء الأحياء باستغلال التواجد الأمنى وتقديم كافة التسهيلات مع توفير العمال والسيارات واللوادر اللازمة لرفع الإشغالات وخلافه فى أسرع وقت.