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تأجيل محاكمة 23 متهما باقتحام قسم كرداسة لـ 8 مارس

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تأجيل محاكمة 23 متهما باقتحام قسم كرداسة لـ 8 مارس تأجيل محاكمة 23 متهما باقتحام قسم كرداسة لـ 8 مارس
أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة، وأمانة سر أحمد صبحى عباس والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، نظر القضية رقم 11010 لسنة 2013، جنايات كرداسة، الخاصة بواقعة الهجوم على مركز شرطة كرداسة، مساء يوم 3 يوليو العام الماضى، لجلسة 8 مارس الحالى، مع استمرار حبس المتهمين، وعلى النيابة التحرى عن المتهم "نجاح الطاهر"، وعلى النيابة الاستعداد للمرافعة.

وحضر صباح اليوم جميع المتهمين المحبوسين، كما حضر أعضاء هيئة الدفاع، واستمعت المحكمة إلى شاهد إثبات مجند بالأمن المركزى أصيب وقت الأحداث، وقال الدفاع إنه طلب من المحكمة إعادة التحرى عن المتهم "نجاح الطاهر"، مؤكدا أنه لم يكن فى الأحداث وقت وقوعها.

وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما وجهت لهم تهم التجمهر والائتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هانى محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع فى قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص.

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مصر 365