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ضبط عاطلين بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر فى بنى سويف

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ضبط عاطلين بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر فى بنى سويف ضبط عاطلين بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر فى بنى سويف
تمكنت مباحث مركز شرطة الواسطى، من ضبط 10 آلاف قرص مخدر بحوزة عاطلين قبل ترويجها على عملائهما.

كانت وحدة مباحث الواسطى، تلقت معلومات تفيد بأن عاطلين يحوزان كمية من المخدرات، وبمداهمتهما تمكن المقدم محمد البرنس رئيس مباحث الواسطى ومعاونه النقيب محمود حسانين، من ضبطهما، وتبين أنهما "صلاح .خ" - 28 سنة – و"نبيل .ا" - 28 سنة ــ -ومقيمان مركز سمسطا، أثناء استقلالهما السيارة رقم 106017 ملاكى بنى سويف، وبحوزتههما 10 آلاف قرص مخدر، وحرر لهما المحضر اللازم، وتولت معهما النيابة التحقيق.

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مصر 365