تجديد حبس المدرس المتهم بالاعتداء جنسيًا على تلميذة داخل حمام مدرسة بمنيا القمح

جددت محكمة جنح منيا القمح، اليوم الأحد، حبس المدرس المتهم بالتعدى جنسيًا على تلميذة بالصف الرابع الابتدائى داخل حمام مدرسة ابتدائى بمنيا القمح، 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن استأنفت النيابة بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية على قرار إخلاء سبيل المتهم أمس.

كانت البداية بتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، باتهام "ر ف" 29 سنة، مقيمة بمنيا القمح، لـ"سامى م إ" 49 سنة، مدرس أول بمدرسة ابتدائية، بالتعدى جنسيًا على ابنتها "ن م ف" 8 سنوات، داخل حمام المدرسة، وقدمت الأم تقريرا طبيا مرفقا به إصابات الطفلة، فتحرر المحضر رقم 1662 إدارى المركز لسنة 2015.

بالقبض على المدرس وإحالته إلى محمد الرفاعى وكيل أول النيابة، أنكر وزعم بأنه لم يدرس للتلميذة نهائيًا فى حين أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، فأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.