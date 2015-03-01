مارادونا: كاسترو حي أكثر منا

(إفي): أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أن الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو "حي أكثر منا".

وقال مارادونا على مسرح "تيريسا كارينيو" بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس الليلة الماضية أثناء بث برنامجه الذي يعرض على قناة (تيليسور) اللاتينية "هل مات فيدل؟، إنه حي أكثر منا".

وكانت قناة (تيليسور) التي تبث من فنزويلا قد كشفت في 12 يناير الماضي أن لاعب كرة القدم السابق تلقى خطابا أثناء إقامته في العاصمة الكوبية هافانا، من كاسترو (88 عاما)، هنأه فيه على برنامجه الرياضي "دي زوردا".

وذكرت هذه القناة التليفزيونية اللاتينية آنذاك من خلال صفحتها على الإنترنت، أن هذا الخطاب "ينفي الشائعات حول وفاة (كاسترو) المزعومة".

ونشرت قناة (تيليسور) في ذلك الحين من خلال شاشتها ومن خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صورا لمارادونا وهو يحمل في يده خطابا بتوقيع فيدل كاسترو بتاريخ 11 يناير.

وفي منتصف يناير الماضي، تزايدت الشائعات حول الحالة الصحية للزعيم الكوبي حيث ظهر للمرة الأخيرة في الثامن من نفس الشهر عام 2014 لحضور افتتاح معرض فني في أحد أحياء هافانا.

وفي أواخر يناير الماضي، تحدث الرئيس الكوبي السابق، الذي تخلى عن السلطة عام 2006 ، لأول مرة عن قرار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا المعلن عنه في ديسمبر الماضي، حيث أكد على عدم ثقته بواشنطن لكنه أشار إلى أنه لا يرفض المفاوضات لإعادة العلاقات مع عدوه التاريخي.

ويتواجد مارادونا حاليا في كاراكاس بهدف بث حلقتين من برنامجه الرياضي "دي زوردا".