تقرير.. ميسي الثاني بقائمة المهاجمين الأكثر إهدارا للفرص

احتل ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة المركز الثاني من حيث المهاجمين الأكثر إهدارا للفرص في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا وفقا للإحصائيات التي تقوم بها شركة "أوبتا".

وأهدر ميسي 16 فرصة محققة أمام المرمى هذا الموسم مع فريقه برشلونة حتى يوم 27 فبراير الماضي، وهو اليوم الأخير في الإحصائية، التي تسلط الضوء على الفرص المهدرة من قبل المهاجمين منذ مطلع الموسم الحالي.

وضمت القائمة مهاجمين كبار في أوروبا، ينشطون في أفضل الفرق، وعلى رأسهم الساحر الأرجنتيني ميسي، وجاء معه في المراكز الأولى أيضا زميله بالفريق نيمار دا سيلفا.

وفيما يلي قائمة العشرة مهاجمين الأكثر إهدارا للفرص في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وهي الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني والفرنسي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

10- لوشيانو فييتو (فياريال الإسباني)، أضاع 12 فرصة وسجل 11 هدفا.

9- لوكا توني (فيرونا الإيطالي)، أضاع 12 فرصة وسجل 9 أهداف.

8- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني)، أضاع 13 فرصة وسجل 11 هدفا.

7- زلاتان إبراهيموفيتش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أضاع 13 فرصة وسجل 11 هدفا.

6- شارلي أوستين (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي)، أضاع 13 فرصة وسجل 14 هدفا.

5- جاريث بيل (ريال مدريد الإسباني)، أضاع 14 فرصة وسجل 10 أهداف.

4- أندريه-بيير جينياك (مارسيليا الفرنسي)، أضاع 14 فرصة وسجل 15 هدفا.

3- نيمار (برشلونة الإسباني)، أضاع 16 فرصة وسجل 17 هدفا.

2- ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، أضاع 16 فرصة وسجل 26 هدفا.

1- إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أضاع 20 فرصة وسجل 8 أهداف.