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دروجبا: ابني لا يريد اللعب لمنتخب كوت ديفوار

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دروجبا: ابني لا يريد اللعب لمنتخب كوت ديفوار دروجبا: ابني لا يريد اللعب لمنتخب كوت ديفوار

كشف النجم الإيفواري ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسي عن أن نجله لا يريد اللعب لمنتخب كوت ديفوار.

دروجبا والذي عاد مطلع الموسم الحالي لفريق تشيلسي الإنجليزي، أكد أن ابنه يريد تمثيل منتخب إنجلترا مستقبلا.

تحدث صاحب الـ36 عاما لشبكة "سبورتس إليستروتد" الأمريكية قائلا: "ابني إيزاك معه الجنسية الفرنسية".

واستدرك "ولكنه لا يريد اللعب لفرنسا أو كوت ديفوار".

وأضاف "هو يريد تمثيل منتخب إنجلترا".

ويلعب نجل دروجبا ذو الـ16 عاما في صفوف فريق الناشئين بتشيلسي، إذ ولد إيزاك في فرنسا أثناء تواجد والده بفريق لومان عام 1999.

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