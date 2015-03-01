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مورينيو يجيب.. ماذا سيفعل لو أقيل من تشيلسي؟

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مورينيو يجيب.. ماذا سيفعل لو أقيل من تشيلسي؟ مورينيو يجيب.. ماذا سيفعل لو أقيل من تشيلسي؟

لو تعرض جوزيه مورينيو للإقالة من تدريب تشيلسي فإنه لن يرحل عن إنجلترا مثلما فعل في المرة الأولى عام 2007.

مورينيو تحدث قبل مواجهة توتنام في نهائي كأس الرابطة (كابتل وان)، مساء اليوم الأحد.

وكشف مورينيو عن رفضه لعرض من توتنام لتدريب الفريق في 2007 بعد إقالته من تشيلسي آنذاك بأيام.

وقال مورينيو: "حين تركت تشيلسي لأول مرة في 2007 شعرت بأن العمل في إنجلترا مع فريق أخر غير تشيلسي مستحيل".

وأردف البرتغالي "كانت أمامي رحلة جيدة، أردت التدريب في بلاد أخرى، ولهذا ذهبت إلى إنتر ميلان ثم ريال مدريد".

وأكمل "أما هذه المرة، فأنا أرغب في البقاء مع تشيلسي حتى يقول لي رئيس النادي رومان أبراموفيتش كفى، ارحل".

وأضاف "وقتها سأذهب إلى منزلي في لندن، وأنتظر عرضا أخر من ناد إنجليزي، فأنا لن أترك إنجلترا قريبا".

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