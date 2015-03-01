نهائي كأس الرابطة – 2008.. حين حقق توتنام لقبه الرابع على حساب البلوز في ' موسم النحس '

نهائي الأحد في كأس رابطة المحترفين الانجليزية بين تشيلسي وتوتنام هو الثاني الذي يجمع الفريقين في تاريخ المسابقة.. البلوز والسبيرز التقيا من قبل في المباراة النهائية لنسخة 2008 من البطولة، أول نهائي يقام على ملعب ويمبلي الجديد بعد إعادة افتتاحه.

24 فبراير 2008.. حامل اللقب تشيلسي يصطدم بتوتنام الذي كان قد سحق جاره وغريمه التقليدي أرسنال في نصف النهائي 5-1 في مباراة الإياب ليبلغ المباراة النهائية.

بعد لقبين حققهما البلوز في كأس الرابطة مع جوزيه مورينيو (عامي 2005 و2007) رحل البرتغالي ليبلغ تشيلسي المباراة النهائية بقيادة فنية لأفرام جرانت.. منافسه في قيادة توتنام كان الإسباني خواندي راموس الذي كان يتمنى قيادة السبيرز لأول لقب منذ تسع سنوات.

تشيلسي افتتح التهديف في الدقيقة 37 عبر ديدييه دروجبا، الذي سجل إسمه في التاريخ حينمات أصبح أول لاعب يسجل في ثلاث مباريات نهائية لكأس الرابطة (بعد 2005 و2007).. تقدم البلوز استمر حتى الدقيقة 68 حين ارتطمت الكرة بيد الظهير واين بريدج ليحتسب الحكم مارك هالسي ركلة جزاء، تصدى لها ديميتار برباتوف مسجلاً هدف التعادل لتوتنام.

الوقت الأصلي انتهى بنتيجة 1-1 ليلجأ الفريقان لوقت إضافي، وبعد ثلاث دقائق من بدايته لعب جيرمين جيناس ركلة حرة على رأس المدافع جوناثان وودجيت لكن بتر تشك أنقذ الكرة، فقط ليتابعها وودجيت برأسه مرة أخرى داخل الشباك محرزاً هدف توتنام الثاني الذي حافظ عليه السبيرز حتى النهاية ليحسموا اللقب على حساب جارهم اللندني.

اللقب كان الأول لتوتنام منذ فوزه بكأس الرابطة في 1999، بينما حل تشيلسي وصيفاً في موسم أنهى به أربعة بطولات بهذا المركز، وهي الدرع الخيرية، الدوري، كأس الرابطة ثم دوري أبطال أوروبا.

ومن بين التشكيلة التي خاضت هذه المباراة في الفريقين، لم يتبق في مباراة الأحد سوى الثلاثي تشك، جون تيري وديدييه دروجبا في صفوف تشيلسي، ويونس كابول مع توتنام.