نهائي كأس الرابطة – تايلور.. الحكم الذي يجامل تشيلسي ويكرهه فينجر

يدير مباراة نهائي كأس الدوري "كابيتال وان" بين تشيسلي وتوتنام مساء الأحد الحكم أنطوني تايلور البالغ من العمر 36 عاماً والقادم من مانشستر.

تايلور بدأ مشواره التحكيمي عام 2002 وظل يتدرج حتى أصبح حكما بالدوري الممتاز اعتباراً من عام 2010، ثم نال الشارة الدولية عام 2013. وكانت أول مباراة يديرها تايلور بالدوري الانجليزي الممتاز في فبراير 2010 بين فولام وبورتسموث وانتهت بفوز الأول بهدف وحيد.

في مارس 2011 كان تايلور مثار انتقادات لاذعة من مدرب أرسنال أرسين فينجر بعد تعادل فريقه على ملعبه سلبياً أمام سندرلاند، بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة لصالح الروسي أندري أرشافين.. وعاد فينجر لينتقد تايلور بشدة بعدها بعامين وتحديداً في افتتاح موسم 2012-2014، حين طرد الحكم مدافع أرسنال لوران كوسيلني في مباراة أستون فيلا على ملعب الإمارات قبل أن يحتسب ركلتي جزاء لفيلا الذي فاز 3-1 وسط غضب عارم من فينجر ضد تايلور.

وفي نوفمبر 2014 كان تايلور مثار نقد شديد مرة أخرى، لكن هذه المرة من مدرب ليفربول برندان رودجرز بسبب رفضه احتساب ركلة جزاء واضحة للريدز بعدما أخرج مدافع تشيلسي تسديدة ستيفن جيرارد بيده بوضوح، لكن تايلور أشار باستمرار اللعب في مباراة فاز بها تشيلسي 2-1.

وتعد مباراة نهائي كأس الرابطة 2015 هي أكبر مباراة في مشوار تايلور الذي كان حكماً رابعاً في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي 2013 بين مانشستر سيتي وويجان أتلتيك.