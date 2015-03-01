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​بالصور.. البابا تواضروس يصل المنيا لتدشين مطرانية سمالوط

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​بالصور.. البابا تواضروس يصل المنيا لتدشين مطرانية سمالوط ​بالصور.. البابا تواضروس يصل المنيا لتدشين مطرانية سمالوط

البابا تواضروس يصل المنيا

وسط إجراءات أمنية مشددة، وصل البابا تواضروس الثانى إلى مدينه سمالوط لتدشين مطرانية سمالوط، وذلك بحضور مدير أمن المنيا والقيادات الكنيسة وايبراشيات المحافظة، حيث قام البابا تواضروس بتدشين كنيسه سمالوط وسط ترحيب كبيرمن المواطنين الأقباط وتهليلات ترحب بقدوم البابا.

ومن المقرر أن يقيم البابا قداس وصلوات على ارواح ضحايا وشهداء تنظيم داعش الذين قتلوا على يد داعش فى ليبيا، وقال البابا ان هذة هى الزيارة الاولى له لمحافظة المنيا لمواساه اسر الشهداء من ابناء مدينه سمالوط واقامه الصوات والقداس على أرواحهم.

وأشار مصدر كنسي أن البابا سوف يقيم مساء اليوم ليلته بمقر مطرانيه سمالوط للتوجه الى مدينه ملوى جنوب المحافظة لاقامه القداس والصلوات بدير ابو حنس والسيده البتول ثم يتوجه الى منطقه دير ابو فانا، ويناقش البابا مع قيادات الكنيسه بالمنيا عددا من الملفات الخاصه بوضع الاقباط في ليبيا بعد مقتل 21 قبطيا على يد تنظيم داعش الارهابى بمدينه سرت الليبية. ​

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