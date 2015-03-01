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النائب العام يرفض رفع قرار حظر النشر في فضية قتيل المطرية ويسمح للمحامين بالحضور

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النائب العام يرفض رفع قرار حظر النشر في فضية قتيل المطرية ويسمح للمحامين بالحضور النائب العام يرفض رفع قرار حظر النشر في فضية قتيل المطرية ويسمح للمحامين بالحضور

وقفة المحامين أمام النقابة

وافق النائب العام المستشار هشام بركات على حضور المحامين لجلسات التجديد لضباط الامن الوطنى وضلك لما كفله القانون لهم مع عدم التراجع عن قرار حظر النشر وطالبهم بإنهاء التظاهرات بدار القضاء لان ضلك مخالف للقانون

وكانت هيئة الدفاع والتى يراسها المحامى خالد على طلبت من النائب العام المستشار هشام بركات رفع قرار حظر النسر في قضية قتل محامى المطرية وتمكينهم من حصور الجلسات .

وتقدم المحامى خالد على وعدد من المحاميبن ايضا ببلاغ للنائب العام يطالب باستدعاء وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم لمحاسبته على واقعة قيام ضابطين بالامن الوطنى بتعذيب محامى داخل قسم المطرية مما أدى إلى وفاته.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر باستدعاء قوات الاكن المركزى بدار القضاء العالى واغلاق كل الطرقات المؤدية الى مكتبه بعد تصاعد الهتافات الكعادية له والمطالب برحيل بعد اصدارة قرار حظر النشر في قضية قتيل المطرية على يد ضابطى الامن الوطنى .

وردد المحامين هتافات يسقط كل عميل خان ..يا داخلية جرى اية يا داخلية جرى اية السيسب فين ..يار رئيس فين الحق ….ياسيسي ياسيسي القصاص فين

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