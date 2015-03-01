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استسلام 17 عنصرًا من “داعش” للبيشمركة قرب الموصل شمالي العراق

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استسلام 17 عنصرًا من “داعش” للبيشمركة قرب الموصل شمالي العراق استسلام 17 عنصرًا من “داعش” للبيشمركة قرب الموصل شمالي العراق

داعش‬

سلم 17 عنصرًا من تنظيم داعش أنفسهم لقوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) في الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، فيما قال مسؤول الادارة المحلية لقضاء سنجار بالمحافظة إن تنظيم داعش فجر نحو 25 ألف منزل في القضاء.

وقال مصدر في قوات البيشمركة إن “17 عنصرا من تنظيم داعش الارهابي أقدموا على تسليم أنفسهم لقوات البيشمركة في محور الكوير (45 كلم شرق الموصل)”.

وأضاف “من المرجح أنهم سعوا للتوغل بين مواقع البيشمركة فجر الاحد، وضلوا الطريق على ما يبدو، ثم أقدموا على تسليم أنفسهم، ظهر اليوم الاحد، بعدما أدركوا انهم محاصرون من جميع الجهات”.

وبحسب المصدر فقد “تم اجراء تحقيق اولي معهم، وجميعهم عراقيون”.

من جهة أخرى، قال رئيس الادارة المحلية في قضاء سنجار ميسر حجي صالح إن “لجنة خاصة تم تشكيلها لحصر الأضرار التي أصابت قضاء سنجار بعد طرد عصابات داعش، لتأسيس قاعدة بيانات بهذا الشأن”.

وأضاف “اللجنة مكلفة ايضا بإحصاء اعداد القتلى والمفقودين والمخطوفين، مع إحصاء الخسائر العامة والشخصية”.

وحول الأضرار التي اصابت المنازل، تابع صالح “يمكن القول ان هناك بين 25 الف الى 30 الف منزل مهدمة بالكامل، وهذا الرقم التقريبي يستند الى ما شاهدناه من دمار في مجمعات وقرى ناحية سنوني (63 كلم شمال غرب الموصل)”.

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار (124 كلم غرب الموصل) الذي يقطنه اغلبية من الكرد الايزيديين في 3 اغسطس الماضي، قبل أن تتمكن قوات البيشمركة المعززة بغطاء جوي من التحالف الدولي من تحرير الجزء الشمالي من قضاء سنجار وفك الحصار عن الالاف من العوائل والمقاتلين الذين حوصروا بجبل سنجار في منتصف ديسمبر الماضي.

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