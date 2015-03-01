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سوريا توافق على إرسال لجنة تابعة للأمم المتحدة لتقصى الحقائق فى حلب

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سوريا توافق على إرسال لجنة تابعة للأمم المتحدة لتقصى الحقائق فى حلب سوريا توافق على إرسال لجنة تابعة للأمم المتحدة لتقصى الحقائق فى حلب

دمشق(أ ب)

ذكرت وكالة الأنباء السورية أن ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا وافقا على إرسال لجنة لتقصى الحقائق إلى مدينة حلب شمال البلاد.
>وقالت الوكالة إن القرار اتخذ مساء السبت بعد محادثات فى دمشق بين وزير الخارجية السورى وليد المعلم ومبعوث الأمم المتحدة ستيفان دى مستورا. ولم يذكر البيان متى سيبدأ فريق الأمم المتحدة عمله فى حلب.
>ويحاول دى ميستورا "تجميد" القتال فى المدينة، التى تنقسم بين مناطق تسيطر عليها الحكومة وأخرى خاضعة للمعارضة. ويتصور دى ميستورا أن الهدنة المحلية قد تكون خطوة أولى نحو تخفيف القتال العنيف.
>ووافقت الحكومة السورية على وقف الغارات الجوية والقصف المدفعى فى حلب لمدة ستة أسابيع. ولا يزال مبعوث الامم المتحدة فى حاجة لموافقة المعارضة المسلحة على الخطة.
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