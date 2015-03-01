مفتى لبنان: استقرار مصر حاجة مصيرية وضرورة عربية

طالب الشيخ عبد اللطيف دريان مفتى الجمهورية اللبنانية، حكومات الدول العربية بالتوحد لمواجهة الإرهاب باسم الدين.

جاء ذلك خلال كلمة مفتى لبنان فى اللقاء الذى نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى، وحضر اللقاء سفير لبنان بمصر الدكتور خالد زيادة والقنصل كمال ابى مرشد والسفير هانى خلاف وفؤاد حدرج رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية وغازى ناصر رئيس لجنة الثقافة والإعلام وعدد من رجال الأعمال اللبنانيين والمصريين.

>وقال مفتى لبنان، فى بيان صادر عن الجمعية اليوم الأحد، إن مصر دولة مؤسسات، ويجب أن تبقى مستقرة، مشيرا إلى أن استقرارها حاجة مصيرية وضرورة عربية، مؤكدا أن الوطن العربى مهدد والأديان السماوية مهددة بالتشويه والإنسان العربى فى محنة ليس من بعدها محنة، فالعربى يقتل ويشرد باسم الدين وهو براء من ممارسات الإرهاب وختم مفتى لبنان كلمته قائلا: مصر ستبقى عزيزة ولبنان سيبقى متماسكا وعاشت الصداقة المصرية اللبنانية.

وقال السفير الدكتور خالد زيادة سفير، إن مصر آمنة وستظل دائما تحمل صفة الأمن والأمان وتمنى للبنان ومصر مستقبلًا أفضل بنبذ العنف وبالعمل والإنتاج والفكر المستنير.

من جانبه، أشاد المهندس فتح الله فوزى رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بسماحة مفتى لبنان لتأكيده على التآخى والتسامح والعمل على نشر ثقافة الحب والسلام والمؤاخاة بين شعوب الأمة العربية وطالب مجتمع الأعمال بتعميق التعاون الاقتصادى بين الدول العربية، للقضاء على الفقر، ورفع المستويات المعيشية للمواطنين فى المنطقة، وتحقيق التنمية والتقدم.