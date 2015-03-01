لجنة الأزمة بطبرق الليبية تناقش الصعوبات التى يعانى منها النازحين بالمدينة

بحثت لجنة الأزمة والطوارئ بمدينة طبرق الليبية الصعوبات التى يعانى منها النازحين إلى المدينة، وذلك فى اجتماع مشترك مع المجلس البلدى.

وقال الناطق باسم المجلس البلدى بطبرق مروان يونس - فى تصريح صحفى اليوم الأحد - "إن الاجتماع حضره عدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس البلدى، ومديرى المصارف بالمدينة، وإدارة الشؤون الاجتماعية وتنسيقية المجتمع المدنى، ومكتب قطاع الصحة، لمناقشة العديد من النقاط التى تخص النازحين بمدينة طبرق".

وأشار إلى أن المجتمعين بحثوا عدة مسائل، منها إيجاد حل مشاكل السكن، وذلك بدفع بدل الإيجار للنازحين، وكذلك إيجاد حل للمشاكل المتعلقة بصرف مرتبات النازحين من قبل المصارف بالمدينة.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا كيفية متابعة علاج وصرف الأدوية للمواطنين النازحين فى المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية المختصة فى طبرق، موضحا أن اللجنة تقوم أيضا بالتنسيق مع العيادات الخاصة لتوفير إمكانية العلاج وتسهيل صرف الأدوية.

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