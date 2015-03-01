السفن البنمية تتصدر قائمة عملاء قناة السويس بـ193 سفينة فى يناير الماضى

أكدت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس تصدر السفن البنمية قائمة عملاء القناة خلال شهر يناير الماضى، بإجمالى 193 سفينة بحمولات بلغت 11 مليونا و 279 ألف طن، بانخفاض بلغت نسبته 3ر12% لأعداد السفن، وقرابة 9ر12% للحمولات المنقولة مقارنة بشهر يناير من العام الماضى، الذى عبرت القناة خلاله 220 سفينة بحمولات بلغت 12 مليونا و949 ألف طن .

وأوضحت الهيئة، فى بيان لها اليوم الأحد، أن السفن الليبيرية جاءت فى المرتبة الثانية، بإجمالى 181 سفينة بحمولات بلغت 9 ملايين و828 ألف طن، مقابل 217 سفينة بحمولات بلغت 12 مليونا و123 ألف طن خلال يناير من العام الماضى، بانخفاض بلغت نسبته 6ر16% لأعداد السفن ونحو 9ر18% للحمولات المنقولة.

وأوضحت الهيئة أن السفن التابعة لجزر المارشال حققت ارتفاعا بلغت نسبته 9ر27% لأعداد السفن، ونحو 3ر38% للحمولات المنقولة خلال يناير الماضى مقارنة بشهر يناير من العام الأسبق.. لافتة إلى أن 156 سفينة بحمولات بلغت 9 ملايين و 376 ألف طن عبرت القناة خلال يناير الماضى، مقابل 122 سفينة بحمولات بلغت 6 ملايين و778 ألف طن خلال يناير من نفس العام .