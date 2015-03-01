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خطة عاجلة لرفع كفاءة محطة مياه الشرب الرئيسية بحى الدهار فى الغردقة

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خطة عاجلة لرفع كفاءة محطة مياه الشرب الرئيسية بحى الدهار فى الغردقة خطة عاجلة لرفع كفاءة محطة مياه الشرب الرئيسية بحى الدهار فى الغردقة
قال المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، إنه قد تم البدء فى أعمال الصيانة العاجلة لخطوط المياه الخاصة بالمحطة وصيانة جميع غرف المحابس بها بجانب إحلال الخطوط المتهالكة بوصلات حديثة مطابقة للمواصفات العالمية.

وأضاف يحيى فى بيان صادر عن شركة مياه الشرب اليوم الأحد، أن الصيانة تهدف لضمان جودة المياه التى يتم ضخها للمواطنين ويجرى العمل حاليًا فى رفع كفاءة محطة المياه الرئيسية بالدهار، بجانب القيام بتطهير خزانات المحطة ضمن خطة التطهير الدورية للخزانات الرئيسية، لافتا إلى أن محطة الدهار تضخ حوالى 10000 م3/ يوميا وتخدم أكثر من 13 منطقة.

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