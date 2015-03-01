مرشح بأسوان: حكم عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر تحصين للبرلمان القادم

أكد نجيب نصيف الناشط السياسى والمرشح لانتخابات مجلس النواب بأسوان، أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يعد تطبيقا عمليا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويعمل على تحصين البرلمان القادم بدلا من تعرضه للحل بعد فترة وجيزة.

وأكد نجيب نصيف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فيما يتعلق بمحافظة أسوان فإنه - يتوقع - إلغاء دائريتن ودمجهما فى بقية الدوائر ليصبح لدينا ثلاث دوائر فقط وخفض عدد نواب أسوان من 8 نواب لـ6 نواب.

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