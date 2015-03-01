سرقة بعض محتويات المعمل الخاص بالمعهد الأزهري بجهينة بسوهاج‎

تكثف أجهزة الأمن بسوهاج من جهودها لكشف غموض سرقة بعض محتويات المعمل الخاص بالمعهد الأزهري بالطليحات بجهينة .

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة جهينة، بورود بلاغ من كل من إبراهيم محمد أحمد عبد المولي 53 سنة عميد المعهد الأزهري بالطليحات – ويقيم عنيبس – دائرة المركز، أحمد محمد عبد الرحمن أحمد 40 سنة فني بالمعهد، محمد ثابت حسن دياب 56 سنة عامل خدمات، فتحي عبد الهادي السيد إدريس 56 سنة عامل خدمات – ويقيمون الطليحات – دائرة المركز باكتشافهم سرقة بعض محتويات المعمل الخاص بالمعهد.

بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بباب المعمل المشار إليه وسرقة بعض محتوياته عبارة عن [ كيسة كمبيوتر – شاشة – لوحة مفاتيح – عدد "2" سماعة كمبيوتر – عدد "2" فارة كمبيوتر ]، بسؤال المذكورين لم يتهموا أحد بالسرقة، كلفـــت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد وضبط مرتكبها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 490 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف