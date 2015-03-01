أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مقيم الطعن على تقسيم الدوائر: القانون لا يساوى بين صوت الناخب بالدوائر

Google+ Print
مقيم الطعن على تقسيم الدوائر: القانون لا يساوى بين صوت الناخب بالدوائر مقيم الطعن على تقسيم الدوائر: القانون لا يساوى بين صوت الناخب بالدوائر
قال المحامى إبراهيم فكرى مقيم الطعن على قانون تقسيم الدوائر، اليوم الأحد، إن تقسيم الدوائر فى القانون يتسم بعدم التكافؤ بين الناخبين، مطالبا بالاستناد إلى معايير واضحة عند تحديد عدد المقاعد الخاص بكل دائرة فى البرلمان.

وأوضح "فكرى"، أن "القانون خصص مثلا لدائرة يبلغ عدد الناخبين فيها 200 ألف ناخب لـ3 مقاعد فى البرلمان، فيما خصص لدائرة أخرى يبلغ عدد الناخبين فيها 20 ألف ناخب فقط مقعدا واحدا، وهو ما يعنى عدم المساواة فى تمثيل الدوائر المختلفة فى البرلمان".

وأضاف "لم يتم توضيح أى المعايير التى تم اللجوء لها فى تحديد عدد المقاعد التى تمثل كل دائرة فى البرلمان"، مؤكدا ضرورة الاستناد لمعايير واضحة عند تحديد عدد مقاعد كل دائرة وتقسيم الدوائر حتى يكون صوت الناخب مماثل فى كل دائرة.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن لا تتجاوز مدة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شهرا من الآن، وأن تتخذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية