كاتبة كويتية تسخر من استقبال أردوغان بالسعودية: "غاب الملك والتقاه محافظ"

سخرت الكاتبة الكويتية "عايشة رشيد" من استقبال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أمس السبت، فى المملكة العربية السعودية ، حيث لم يكن فى استقباله سوى محافظ جدة فقط.

وقالت "عايشة رشيد"، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة، "غاب الملك، وولى العهد، ووزير الخارجية، وأمير المنطقة، ومن استقبل أردوغان هو محافظ جدة".

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد زار المملكة فى نفس التوقيت، وكان على رأس مستقبليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولى العهد، والأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، بالإضافة إلى سفير مصر لدى الممكلة العربية السعودية وأعضاء السفارة.