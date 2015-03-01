البرلمانات العربية ترحب بزيارة الرئيس السيسى للسعودية

رحبت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمملكة العربية السعودية ، اليوم ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سالمان بن عبد العزيز.

وأكدت المنظمة ـ فى بيان اليوم الأحد - دعمها الكبير لكل اللقاءات التى تجمع القادة العرب، من أجل توحيد الصف العربى فى مواجهة قوى الشر والظلام والإرهاب، وخاصة تلك التى تتستر تحت عباءة الدين وهو منها براء وهى تعمل على عدم استقرار المنطقة والأمن القومى العربى .

وأبدت المنظمة تأييدها لاقتراح الرئيس السيسى بتشكيل قوة عسكرية عربية تتصدى لكل المخاطر التى تهدد الدول العربية، وقالت إنه يجب على الدول العربية أن تحمى نفسها بنفسها وأن تكون هى الفعل وليست رد الفعل ضد كل الجماعات الإرهابية.

وشددت على أن العلاقات المصرية السعودية علاقات استراتيجية وعلاقة تكامل متصلة، وأن الدولتين تعملان دائما من أجل صالح الأمة العربية وشعوبها، مشيرة إلى أن الاستقبال الحافل للرئيس السيسى فى المملكة بحضور كافة أعضاء الحكومة وفى المقدمة خادم الحرمين يؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية.