صلاح ضد شاكيري.. و ' الطرف الثالث ' في مواجهة إنتر ميلان وفيورنتينا

بازل سيكون الطرف الثالث في صراع إنتر ميلان وفيورنتينا على ملعب جيوسيبي مياتزا مساء اليوم الأحد في الدوري الإيطالي.

خيردان شاكيري بات حاليا النجم الأبرز في صفوف إنتر ميلان بعد انتقاله للفريق قادما من بايرن ميونيخ..

ومحمد صلاح أصبح النجم الأبرز في صفقات فيورنتينا خلال موسم الانتقالات الشتوي..

النجمان قادمان من المكان نفسه، بازل، الذي قدم شاكيري أولا، وحين رحل تعاقد النادي السويسري مع صلاح لسد مكانه، وبدأت رحلة الثنائي وصولا للكالتشيو.

نجم إنتر ميلان سجل مع فريقة السابق بازل 7 أهداف في 47 مباراة لعبها مع الفريق السويسري.

أما نجم الفيولا محمد صلاح فأحرز 10 أهداف في 50 مباراة لعبها مع الفريق السويسري..