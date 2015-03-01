"الإحصاء": 19 مليون جنيه انخفاض تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالخارج

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالخارج من 21 مليون عام 2010 إلى 2 مليون جنيه عام 2013، فى حين ارتفعت تكاليف العلاج على نفقة الدولة من 1986 مليون جنيه عام 2010 إلى 2960 مليون جنيه عام 2013، مشيرا إلى أن عدد الأسر المسجله بالوحدات الصحية ارتفع من 125.1 ألف أسرة عام 2010 إلى 128.4 ألف أسرة عام 2013.

وأضاف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقريره السنوى بعنوان "مصر فى أرقام"، ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة بالنسبة للذكور من 68.2 سنة إلى 69.4 سنة، وبالنسبة للإناث من 70.9 إلى 72.2 سنة.

يذكر أن كتيب "مصر فى أرقام" يصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سنويا، ويضم أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصاءات الديموجرافية.