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"التمثيل التجارى" تحدد 1000 شركة عالمية لدعوتهم للقمة الاقتصادية

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"التمثيل التجارى" تحدد 1000 شركة عالمية لدعوتهم للقمة الاقتصادية "التمثيل التجارى" تحدد 1000 شركة عالمية لدعوتهم للقمة الاقتصادية
رفع محمد داوود رئيس هيئة التمثيل التجارى تقريرا الى وزارة التعاون الدولى والشركة المنظمة لمؤتمر القمة الاقتصادية بمارس المقبل بمعلومات وبيانات حول أكثر من ألف شركة وشخصية عالمية وذلك ليتسنى دعوتهم للمؤتمر المذكور حيث تم بناء على ذلك توجيه دعوات لمعظم هذه الشركات.

كما استعرض التقرير الجهود التى قامت بها المكاتب التجارية فى الخارج للترويج للمؤتمر لدى تجمعات المال والأعمال فى مختلف دول العالم وموافاة هذه الجهات بكافة المعلومات حول المؤتمر والاقتصاد المصرى المقرر عقده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل، وفرص الاستثمار الواعدة والمشروعات الكبرى فى والإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الجديدة الجاذبة للاستثمار.

كما ذكر التقرير الصادر عن التمثيل التجارى اليوم الأحد ، عن عقد رؤساء المكاتب التجارية فى الخارج العديد من المقابلات المباشرة مع مسئولى الشركات الكبرى فى عدد من دول العالم لحثها على المشاركة بالمؤتمر وذلك بالإضافة الى عقد ندوات ومؤتمرات بهدف الترويج للمؤتمر فى كل من اليابان، الصين، كوريا، الهند ، ماليزيا ، فرنسا ، بريطانيا ، النمسا ، إيطاليا ، ، هولندا ، الكويت ، الامارات ، والولايات المتحدة الامريكية .

وأكد التقرير، إلى أنه تم خلال هذه الفعاليات الترويج للمشروعات الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبى ومشروع المنطقة اللوجستية، إضافة الى الترويج لمشروعات الطاقة سواء التقليدية او المتجددة والتى أسهمت فى جذب شركات عالمية من مختلف دول العالم تأهلت لتنفيذ مشروعات مختلفة فى مجال الطاقة المتجددة.

وأشار التقرير الى وجود خريطة واضحة للمشروعات الاستثمارية التى سيتم طرحها على المستثمرين وفقا لدراسات جدوى مدروسة سوف يسهم فى الخروج بنتائج جيدة ونجاح المؤتمر فى ظل اهتمام سياسى عالى المستوى من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء المعنيين .

وكانت المكاتب التجارية فى عدد من دول العالم قد قدمت الدعم والمساندة للأنشطة الترويجية التى يقوم بها السادة المسئولون والوزراء وكذا اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام لغرف التجارية وبعض مجالس الاعمال من أجل الترويج للمؤتمر ودعوة الشركات الكبرى فى الدول المعتمدين لديها للمشاركة فى هذه الفعاليات حيث أسفرت متابعة مكاتبنا التجارية فى الخارج عن تأكيد مسئولى عدد كبير من مسئولى الشركات والمؤسسات والبنوك العالمية مشاركتهم فى المؤتمر كما يجرى التنسيق بين التمثيل التجارى ووزارة التعاون الدولى وشركة Lazard المنظمة للمؤتمر بخصوص متابعة الشركات المدعوة للمؤتمر والرد على استفسارات الشركات والجهات العربية والأجنبية بخصوص ترتيبات المؤتمر .

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