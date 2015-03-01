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اشتباكات بين طلاب الإخوان وأفراد فالكون بجامعة القاهرة

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اشتباكات بين طلاب الإخوان وأفراد فالكون بجامعة القاهرة اشتباكات بين طلاب الإخوان وأفراد فالكون بجامعة القاهرة
اشتبك طلاب الإخوان بجامعة القاهرة، منذ قليل مع أفراد الأمن التابعين لشركة فالكون المسئولة عن تنظيم الدخول والخروج من أبواب جامعة القاهرة، وذلك أمام بوابة كلية دار علوم بجانب قاعات الامتحانات بالجامعة.

وحطم طلاب الإخوان بعض الأجهزة والمعدات الخاصة بالشركة على البوابة، كما تدخل أفراد الأمن الإدارى لاحتواء الموقف وحدثت حالة من الكر والفر بين الطلاب وأفراد الأمن داخل الحرم الجامعى.


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