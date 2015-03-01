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محكمة جنايات الجيزة تستمع لشهادة مجند أصيب فى اقتحام قسم كرداسة

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محكمة جنايات الجيزة تستمع لشهادة مجند أصيب فى اقتحام قسم كرداسة محكمة جنايات الجيزة تستمع لشهادة مجند أصيب فى اقتحام قسم كرداسة

أرشيفية _ قسم كرداسة

بدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى,وحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة، وأمانة سر أحمد صبحى عباس والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، نظر القضية رقم 11010 لسنة 2013، جنايات كرداسة، الخاصة بواقعة الهجوم على مركز شرطة كرداسة، مساء يوم 3 يوليو العام الماضى.

وحضر شاهد الاثبات “أحمد المصرى يوسف” 24 سنة مجند بالامن المركزى الى المحكمة وأستمعت الى شهادته حول القضية, وحلف اليمين القانونية وبدات المحكمة سواله حول القضية, موكدا انه كان مجندا بالامن المركزى وتم استدعائه وأصيب بعد عشرة دقائق من وصوله الى المركز بطلق خرطوش.

واضاف الشاهد ان هناك اشخاص كانوا متجمهرين بالمكان وعددهم كبير امام المركز, وكان تسليحه وقتها درعا وخوذة,وبعد أصابته تم نقله الى المستشفى لاسعافه فى الحال, وبعد أنتهاء القاضى ,بدء الدفاع مناقشة الشاهد, عن المسافة بينه وبين المتجمهرين ناحية المركز,قائلا انه لم يتذكر وضعه وقت الاحداث.

وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما وجهت لهم تهم التجمهر والإتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هانى محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات #الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع فى قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط #الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص.

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