نقابة المحامين بالمنوفية تدين مقتل محامي المطرية وتحمل “الداخلية” المسؤولية

أدانت نقابة المحامين بالمنوفية واقعة مقتل محام المطرية بالتعذيب بقسم الشرطة في بيان لها صباح اليوم الأحد حسب نص البيان الذى جاء فيه “نتابع ببالغ الاهتمام ما حدث بقسم المطرية من تعذيب وقتل محام بوحشية وهمجية قام بها ضابطي شرطة وإزاء تبريرات متواليه لأخطاء متكررة في التعامل الأمني مع المواطنين وغياب نظام للمحاسبة والمراقبة ومحاوله المداراة على الأخطاء والجرائم والخروقات التي عادت تطفو على السطح كان طبيعيا وبديهيا ان ينتهي الأمر بالاستهانة بحياة الأبرياء”.

وأضاف البيان إن نقابه المحامين بالمنوفية وهي تنتصر للوطن وتنتفض لحقوق المواطنين سواء كان القتيل محاميا أو حتى مجرما متهم بأي اتهام لتعلن بكل حزم إن وزارة الداخلية مسؤلة عما حدث وأن قصر المسؤلية على القاتل قصور فكل من سهل وبرر وسمح القاتل ان يمارس التعذيب شريك مع القاتل يستحق المحاكمة

وأضاف البيان “أن تصويب الأخطاء لا يكون بالسكوت عنها بأي حجه. فإن إنتصار مصر على الإرهاب لن يكون الا بالاصطفاف الوطني في مواجهه إرهاب يدفع الشعب بكل طوائفه ثمن انتصاراته واخفاقاته .

من جانبه أكد خالد راشد نقيب محامين المنوفية إن المحامون وهم في الطليعة وقد دفعوا فاتورة مواقفهم ضد كل أنظمة الاستبداد عبر كل العصور ودافعوا عن الوطن وتصدروا صفوف ثورتيها يطالبون بالكرامة والحرية لن يقبلوا بمثل هذة التصرفات ولن يقبلوا انتهاك كرامتهم وحريتهم بأي صورة من الصور .

وحذر راشد من أن تكرار الضغط يولد الانفجار ولن يبقى ساعتها للعقل ولا للحكمة من مكان مشيرا الى إن محامو المنوفية يعلنون تضامنهم الكامل إزاء ما حدث ومع حق نقابة المحامين في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحافظ على حقوقهم .