نبيل العربى يتسلم دعوة لمؤتمر المانحين الثالث فى الكويت نهاية مارس

تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى اليوم الأحد دعوة رسمية من دولة الكويت للمشاركة فى المؤتمر الدولى الثالث للمانحين لدعم أبناء الشعب السورى المقرر بالكويت فى 31 مارس الجارى.

وقام بتسليم الدعوة الدكتور عبد الله معتوق مستشار الديوان الأميرى الكويتى خلال لقائه اليوم مع الأمين العام للجامعة العربية.

وأكد العربى - فى تصريح للصحفيين - أهمية هذا المؤتمر، مؤكدا حرص الجامعة العربية على إيجاد حل سريع وعاجل لرفع المعاناة الإنسانية عن النازحين واللاجئين السوريين الذين يقدرون بالملايين، مرحبا بالمشاركة فى هذا المؤتمر الذى يعقد للمرة الثالثة تحت رعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.

ومن جانبه، قال المعتوق "إنه سلم الأمين العام للجامعة العربية دعوة لحضور مؤتمر المانحين الثالث لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا المقرر فى 31 مارس الجارى بالكويت، مشيرا إلى أن الأمين العام للجامعة رحب بالدعوة، مؤكدا مشاركته فى المؤتمر.

ولفت إلى أنه تم خلال اللقاء أيضا بحث عدد من المشكلات والتحديات القائمة فى المنطقة، مضيفا أنه لمس خلال لقائه مع الأمين العام للجامعة العربية أن قلبه يعتصر ألما للأحداث المؤسفة التى تشهدها المنطقة، مشددا على أن العرب قادرون على أن يوحدوا أنفسهم فى مواجهتها، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب.